Saipem, nuovi contratti per progetto Nigeria LNG Train 7

Saipem

(Teleborsa) -, in joint venture con Daewoo E&C Co. Ltd e Chiyoda Corporation (SCD JV), si è aggiudicata da parte di Nigeria LNG Limited i contratti per l’ingegneria, l’approvvigionamento e la realizzazione del progetto Nigeria LNG Train 7 da eseguire sull’isola di Bonny in Nigeria.L’assegnazione fa seguito alla firma della Lettera di Intenti oggetto del comunicato stampa del 12 settembre 2019.Nigeria LNG Limited (NLNG) è una società a responsabilità limitata i cui azionisti sono il governo federale della Nigeria rappresentato da Nigerian National Petroleum Corporation (NNPC), Shell Gas B.V., Total Gaz Electricité France ed Eni International (N.A.) N.V.S.a.r.l.Il progetto NLNG Train 7 consiste nellaSaipem è leader nella joint venture SCD con una quota del 60%., ha dichiarato: "Questo nuovo progetto in Nigeria - dove operiamo da oltre 50 anni -grazie alla flessibilità del nostro modello organizzativo e all'abitudine delle nostre persone a lavorare da remoto. La decisione di investimento da parte di Nigeria LNG Limited, di cui fanno parte importanti energy company, comprova che la transizione energetica avrà come perno principale il gas naturale nella cui catena del valore Saipem ha ormai un’indiscussa leadership. Inoltre,e conferma il superamento del legame tra il valore dell’azione Saipem e le quotazioni del petrolio”.