Brillante il listino americano

(Teleborsa) - Segno più per il listino USA, con ilin aumento dello 0,74%, bloccando così la scia ribassista sostenuta da tre cali consecutivi, che ha preso il via lunedì scorso; sulla stessa linea, loavanza in maniera frazionale, arrivando a 2.829,24 punti. Pressoché invariato il(-0,06%); in frazionale progresso lo(+0,36%).In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+2,09%),(+1,36%) e(+0,76%).Al top tra i(+5,79%),(+4,72%),(+4,15%) e(+4,09%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,01%.Seduta drammatica per, che crolla dell'1,37%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,30%.scende dell'1,07%.Tra idel Nasdaq 100,(+5,16%),(+4,58%),(+4,09%) e(+3,88%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,38%.Sensibili perdite per, in calo del 2,79%.In apnea, che arretra del 2,79%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,62%.