In rosso Milano e le altre Borse europee

(Teleborsa) -, che scambia in netto calo, in accordo con gli altri Listini continentali, che accusano perdite consistenti. Sul sentiment degli investitori continuano a prevalere i timori di una seconda ondata di infezioni da coronavirus post lockdown, dopo i nuovi focolai emersi in Corea del Sud e Cina.Pesano anche le, che ha parlato di un percorso altamente incerto e soggetto a significativi rischi al ribasso.Sul mercato valutario, stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,082. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.717 dollari l'oncia., con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che mostra un balzo del 3,01%.Sulla parità lo, che rimane a quota +232 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,77%.vendite a piene mani su, che soffre un decremento dell'1,59%, pessima performance per, che registra un ribasso del 2,08%. Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita dell'1,87%. Scambi in ribasso per la Borsa di Milano, che accusa una flessione dell'1,33% sulA Piazza Affari non si salva alcun comparto.Tra i peggiori della lista del listino azionario italiano, in maggior calo i comparti(-1,95%),(-1,64%) e(-1,64%).di Milano, troviamo(+2,12%) che festeggia i nuovi contratti in Nigeria annunciati la vigilia. Denaro anche su(+0,66%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,26%.In caduta libera, che affonda del 3,20%.Giù, che segna una discesa di ben -2,07 punti percentuali.di Milano,(+2,35%),(+2,21%),(+1,62%) e(+1,59%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,74%.Seduta drammatica per, che crolla del 3,60%.Sensibili perdite per, in calo del 2,67%.In apnea, che arretra del 2,64%.