Mondo TV

(Teleborsa) - Il Gruppoha chiuso il 1° trimestre con un utile netot in crescita del 43% a 1,4 milioni ed uv valore della produzione pari a circa Euro 6 milioni (+19%). L’Ebitda è pari a circa Euro 4 milioni, con incremento del 33%, l'Ebit è pari a circa Euro 1,9 milioni in incremento dell’8%. Risultati attesi per il 2020 in miglioramento rispetto al 2019 già ottimo