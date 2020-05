Borse UE in rialzo, poco mossa Piazza Affari

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che non si allinea all'andamento rialzista delle altre borse di Eurolandia. Intanto il mercato USA mostra un andamento negativo.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,081. Seduta positiva per l', che sta portando a casa un guadagno dello 0,89%. Pioggia di acquisti sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno del 5,22%.Aumenta di poco lo, che si porta a +237 punti base, con un lieve rialzo di 3 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari all'1,84%.in luce, con un ampio progresso dell'1,24%, andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,01%, e poco mosso, che mostra un +0,11%.Piazza Affari continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,09% sul; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità il, che continua la giornata a 18.454 punti. In denaro il(+0,73%), come il FTSE Italia Star (1,0%).(+4,25%),(+1,41%) e(+1,34%) in buona luce sul listino milanese.Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-2,52%),(-1,91%) e(-1,56%).Tra idi Milano, in evidenza(+6,05%),(+4,07%),(+3,13%) e(+2,56%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,92%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,19 punti percentuali.scende del 2,09%.Calo deciso per, che segna un -1,98%.Al Top tra le azioni italiane a(+6,98%),(+6,03%),(+5,19%) e(+4,42%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,17%.Seduta drammatica per, che crolla del 3,63%.Sensibili perdite per, in calo del 3,62%.In apnea, che arretra del 3,25%.Tra i dati, è previsto dal Giappone l', atteso lunedì alle 01:50 che, secondo gli analisti, sarà di -1,2%. Il PIL, Prodotto Interno Lordo, indica il valore dei beni e dei servizi prodotti in un anno dall'economia di un paese. E' un importante indicatore dello stato dell'economia.In Regno Unito sarà annunciatoalle 08:00 di martedì (valore previsto: 172.500 unità). Questo dato rappresenta il numero di persone che hanno presentato richiesta di sussidio di disoccupazione, per la prima volta. Un aumento (o una diminuzione) di tale valore indica un peggioramento (o un miglioramento) del mercato del lavoro.Alle 08:00 di martedì verrà distribuito il dato sul Tasso di Disoccupazioneche, secondo gli analisti, sarà di 4,4%. Il Tasso di Disoccupazione misura la percentuale dei disoccupati, sulla forza lavoro totale, che nel mese precedente hanno cercato attivamente un'occupazione.