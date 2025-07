Mercati europei cauti in attesa dei dati inflazione Usa

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -. Piatta anche Piazza Affari che scambia vicino ai valori della vigilia.Sul fronte dazi, Claudia Buch, presidente del Consiglio di Vigilanza della Banca Centrale Europea (BCE), ha lanciato un chiaro segnale ai mercati e alle istituzioni finanziarie : l’inasprimento deie l’aumento delle tensioni geopolitiche stanno rimodellando rapidamente lo scenario operativo delle banche. Nel corso di un'audizione presso la Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo, Buch ha sottolineato che sebbene la reazione dei mercati agli ultimi annunci tariffari sia stata breve, i segnali sottesi indicano, soprattutto nel medio e lungo termine.La Banca d'Italia ha intanto comunicato che ilè diminuito dia maggio 2025, attestandosi a 3.053,5 miliardi di euro.Sul fronte macroeconomico, migliora la luglio 2025. L' indice anticipatore si è portato infatti a 52,7 punti dai 47,5 punti di giugno. Segnali di ripresa arrivano anche dalladell'Eurozona a maggio. Secondo quanto riportato dall'Istituto di Statistica dell'Unione Europea (), l'output ha registrato un aumento dell'1,7% su base mensile dopo il -2,2% di aprile. Il dato è anche migliore delle attese del mercato che si attendeva una salita dell'1,1%.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,168. Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a 3.361,3 dollari l'oncia. Lieve calo del petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scende a 66,56 dollari per barile.Retrocede di poco lo, che raggiunge quota +85 punti base, mostrando un piccolo calo di 1 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,46%.è stabile, riportando un moderato +0,18%, andamento cauto per, che mostra una performance pari a -0,07%, e poco mosso, che mostra un +0,08%.A Milano, ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 40.177 punti; sulla stessa linea, resta piatto il, con le quotazioni che si posizionano a 42.717 punti.Guadagni frazionali per il(+0,45%); sulla stessa tendenza, positivo il(+0,78%).di Piazza Affari, andamento positivo per, che avanza di un discreto +2,38%.Ben comprata, che segna un forte rialzo del 2,04%.avanza dell'1,64%.Performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dell'1,38%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,93%.Tentenna, che cede l'1,31%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,24%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,11%.Tra i(+4,84%),(+3,23%),(+2,96%) e(+2,93%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,66%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,15%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,08%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,16%.