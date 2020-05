Limita le perdite Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) - A New York, si muove sotto la parità il, che scende a 23.571,85 punti, con uno scarto percentuale dello 0,23%, mentre, al contrario, si muove intorno alla parità lo, che continua la giornata a 2.848,22 punti. Sui livelli della vigilia il(-0,11%), come l'S&P 100 (-0,2%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+0,61%),(+0,53%) e(+0,48%). Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti(-2,77%) e(-0,84%).Al top tra i(+1,85%),(+1,55%),(+1,13%) e(+0,70%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,56%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,72%.Affonda, con un ribasso del 2,34%.Crolla, con una flessione del 2,23%.(+3,79%),(+3,50%),(+3,35%) e(+3,24%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -5,61%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 5,30%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 4,51%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 4,05%.