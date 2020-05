Pierrel, nel primo trimestre ricavi a 4,1 milioni

Pierrel

(Teleborsa) -archivia i primi tre mesi dell'anno con, in diminuzione di circa il 24% rispetto al 31 marzo 2019, quando erano pari a circa Euro 5,4 milioni.L' Ebitda positivo per circa Euro 0,5 milioni, è in diminuzione di circa il 54% rispetto al 31 marzo 2019, quando era positivo per circa Euro 1,0 milione mentre l'ebit positivo per circa Euro 0,2 milioni, comprensivi di circa Euro 0,3 milioni per ammortamenti, scivola di circa il 70% rispetto al 31 marzo 2019, quando era positivo per circa Euro 0,7 milioni (comprensivo di circa Euro 0,4 milioni per ammortamenti).Il trimestre di Pierrel si chiude in, rispetto all’utile netto consolidato registrato al 31 marzo 2019 pari a circa Euro 0,3 milioni.L'Netto pari a circa Euro 6,9 milioni, è sostanzialmente in linea rispetto al 31 dicembre 2019, quando era pari a circa Euro 6,8 milioni."I risultati al 31 marzo 2020 - spiega la società nella nota dei conti - sono stati influenzati, sia in termini di ricavi che di Ebitda, dallo slittamento ai primi giorni di aprile 2020, a causa diin corso, della spedizione di alcuni lotti di prodotto Orabloc, ma recuperati già alla fine del primo quadrimestre 2020, i cui dati sono in linea sia con i risultati conseguiti dal Gruppo al 30 aprile 2019 che alleche sono state