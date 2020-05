TIM, utile 1° trimestre balza a 591 milioni euro

TIM

(Teleborsa) -ha chiuso il 1° trimestre con un, triplicato rispetto all'anno precedente (+216%),del Gruppo ammontano arispetto al primo trimestre 2019 (4.471 milioni di euro); la variazione organica dei ricavi totali è pari a -8,4%. Isi portano a 3.688 milioni di euro,, rispetto al primo trimestre 2019 (4,1 miliardi di euro); la variazione organica dei ricavi da servizi è pari a -6,6%.(-10,8% rispetto ai 1.946 milioni di euro nel primo trimestre 2019), con un’incidenza sui ricavi del 43,8% (43,5% nel primo trimestre 2019; +0,3 punti percentuali). L’EBITDA organico al netto della componente non ricorrente si attesta a 1.774 milioni di euro con un’incidenza sui ricavi del 44,6% (1.917 milioni di euro nel primo trimestre 2019, con un’incidenza sui ricavi del 44,1%).Generazione di cassa pari a 923 milioni di euro (+285%).di euro nel trimestre e di 1,8 miliardi di euro su anno.Per quanto riguarda la, TIM fa sapere cheper la cessione di unadal cabinet agli edifici. Il piano prevede di arrivare ad un’offerta vincolante a valle della due diligence in corso.Riguardo alla, il merger è stato finalizzato il 31 marzo ed è stato incrementato il flottante attraverso un “ABB” (Accelerated Book Building) che ha portato la quota paritetica di TIM e Vodafone in INWIT dal 37,5% al 33,2%. Il contributo complessivo alla riduzione del debito di TIM è di circa 650 milioni di euro, considerando il dividendo straordinario (0,2 miliardi di euro) e il collocamento del 4,3% di INWIT (0,4 miliardi di euro), oltre al dividendo ordinario che sarà incassato il 20 maggio.per l’acquisizione di una quota di minoranza nella holding che deterrà la partecipazione di TIM in INWIT e che rimarrà in pieno controllo di TIM.Il Consiglio di Amministrazione esprimefra tutte le parti coinvolte per giungere a unache arrivi nelle case di tutti gli Italiani.