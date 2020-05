Tonica Milano che segue l'andamento dell'Europa

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che si allinea all'ottima performance delle principali borse europee. Sui listini azionari fin dall'avvio positivi ha prevalso l'entusiasmo per le riaperture delle attività post lockdown sui timori dei rischi di nuovi contagi e sulle nuove tensioni USA-Cina sul commercio.Sul mercato valutario, l'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,081. Seduta positiva per l', che sta portando a casa un guadagno dell'1,30%., con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che mostra un balzo del 9,17%, spinto dalleLieve calo dello, che scende a +234 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta all'1,80%.vola, con una marcata risalita del 2,95%, brilla, con un forte incremento (+2,39%), e ottima performance per, che registra un progresso del 2,32%. A Piazza Affari, ilcontinua la giornata con un aumento dell'1,33%, a 17.077 punti.Si distinguono a Piazza Affari i settori(+3,87%),(+3,59%) e(+3,36%).Nella parte bassa della classifica di Piazza Affari, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-1,37%) e(-1,23%).di Milano, troviamo(+5,84%),(+4,16%),(+4,06%) e(+3,56%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,33%.di Milano,(+7,07%),(+5,94%),(+4,51%) e(+4,48%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,69%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,89%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,18%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,88%.