Chiusura brillante per Wall Street

(Teleborsa) - Sessione euforica per Wall Street, che chiude gli scambi in deciso rialzo, confortata dall'ottimismo per una rapida ripresa dell'economia dopo lo choc da coronavirus. Ilmostra in chiusura un balzo dell'1,52%; sulla stessa linea, chiude in corsa lo, che termina gli scambi a 2.971,61 punti. Su di giri il(+2,01%), come l'S&P 100 (1,7%).(+3,82%),(+2,70%) e(+2,22%) in buona luce sul listino S&P 500.Al top tra i(+4,84%),(+4,66%),(+3,95%) e(+3,78%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -0,90%.Tentenna, che cede lo 0,86%.Al top tra i, si posizionano(+7,75%),(+6,04%),(+5,90%) e(+5,89%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -4,04%.Crolla, con una flessione del 2,19%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,47%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,16%.