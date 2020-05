Borsa New York chiude in rosso seduta nervosa per escalation tensioni

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

energia

informatica

beni di consumo per l'ufficio

Boeing

Raytheon Technologies

Travelers Company

Nike

IBM

Intel

Cisco Systems

Exxon Mobil

Bed Bath & Beyond

Ross Stores

Viacom

Mattel

Moderna

Nxp Semiconductors N V

Wynn Resorts

Lam Research

(Teleborsa) - Chiusura in ribasso per Wall Street, che ha vissuto una seduta nervosa sull'escalation di tensioni fra USA, Cina e Russia. Il Presidente Trump ha annunciato di voler terminare l'accordo Open Skies con la Russia, per il sorvolo e monitoraggio degli armamenti, ma sta cercando un accordo a tre con Pechino e Mosca per il disarmo nucleare.Illascia sul parterre lo 0,41%; sulla stessa linea lo, che si ferma a 2.948,51 punti, ritracciando dello 0,78%. In discesa il(-1,13%), come l'S&P 100 (-0,8%).In discesa a Wall Street tutti i comparti dell'S&P 500. Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti(-1,48%),(-1,40%) e(-1,04%).del Dow Jones,(+4,11%),(+3,98%),(+3,73%) e(+1,42%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,80%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,77%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,76%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,74%.Tra i(+14,29%),(+6,58%),(+3,24%) e(+2,38%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -8,74%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 4,55%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 4,27%.In caduta libera, che affonda del 3,86%.