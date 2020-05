Piazza Affari regina d'Europa

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, al contrario dell principali Borse Europee che restano ancorate ai valori della vigilia. A sostenere i listino milanese contribuiscono soprattutto le. Sullo sfondo restano tuttavia i timori legati alle nuove tensioni in Estremo Oriente che si aggiungono a quelli dell'epidemia del coronavirus.Sul mercato valutario, lieve calo dell', che scende a quota 1,09. L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,36%. Profondo rosso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 32,72 dollari per barile, in netto calo del 3,54%.Si riduce di poco lo, che si porta a +208 punti base, con un lieve calo di 4 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta all'1,59%.è stabile, riportando un moderato +0,07%, tentenna, con un modesto ribasso dello 0,37%, e andamento cauto per, che mostra una performance pari a -0,02%. Giornata di guadagni per la Borsa di Milano, con il, che mostra una plusvalenza dell'1,34%.In buona evidenza a Milano i comparti(+3,52%),(+3,25%) e(+2,61%).In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -1,35%.di Milano, troviamo(+6,23%),(+4,34%),(+3,68%) e(+3,50%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,50%.Seduta drammatica per, che crolla del 2,07%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,22%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,21%.di Milano,(+9,10%),(+4,50%),(+4,31%) e(+3,55%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -5,29%.Sensibili perdite per, in calo del 2,12%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,90%.scende dell'1,89%.