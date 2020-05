Veneto, Breton riceve finanziamento da Intesa Sanpaolo garantito da SACE

(Teleborsa) -, azienda di Castello di Godego (Veneto,) e leader mondiale nella produzione di macchine per la lavorazione della pietra naturale, dei metalli e impianti per la pietra composita, hadi euro,in poche oretramite Garanzia Italia, lo strumento del Decreto Liquidità destinato al sostegno delle imprese italiane colpite dall'emergenza Covid-19.Il finanziamento è finalizzato a sostenere il costo del personale, gli investimenti e sostenere il circolante.Intesa Sanpaolo resta in campo per ilcon una potenza di fuoco di: dopo le moratorie su mutui e finanziamenti e l'anticipo della cassa Integrazione, la banca sta ora operabdo per dare attuazione al Decreto Liquidità, fornendo così il supporto necessario alle imprese di piccole, medie e grandi dimensioni."L’operazione stipulata costituisce per la nostra azienda uno strumento importante per gestire l’attuale fase di ripartenza e i prossimi difficili mesi, pure sostenendo gli investimenti che abbiamo in programma", ha dichiarato, Presidente di Breton.“Proseguiamo in un’attività di sostegno alle imprese sul territorio, con tutte le misure messe a disposizione dal decreto liquidità" ha dichiaratoDirettore Regionale Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige di Intesa, ricordando che la banca è stata la prima in Italia a sottoscrivere il protocollo di collaborazione con Sace e che quella con Breton è la prima operazione finalizzata in Veneto.