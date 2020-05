OVS, risultati 2019 in crescita

OVS

(Teleborsa) - Il Gruppochiude l'esercizio 2019 conpari a 1.370,1 milioni, in un mercato che è calato rispetto all'anno precedente del 3,9%. La quota di mercato è risultata ancora in aumento, raggiungendo l’8,1%.L’ Ebitda rettificato si è attestato ad 156,3 milioni, in crescita di 12,1 milioni rispetto all’anno precedente, grazie alla crescita significativa di entrambe le insegne concretizzatasi nel secondo semestre dell’anno (+31 milioni rispetto al medesimo periodo del 2018).Ilè pari ad 57,7 milioni, in aumento rispetto al 2018 (+ 2,6 milioni).Larettificata è risultata pari ad 309,9 milioni, grazie ad una generazione di cassa nell'anno pari a 65,9 milioni.