Appuntamenti e scadenze del 27 maggio 2020

Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna

Alkemy

Aquafil

B&C Speakers

BE

Caleido Group

Carel Industries

Cembre

CIA

Class Editori

El.En

Emak

Enertronica Santerno

Equita Group

Eurotech

Fidia

Fiera Milano

Fila

FNM

Giglio Group

Guala Closures

Health Italia

I.M.A

Indel B

Interpump Group

Isagro

Italmobiliare

La Doria

Marr

Monnalisa

Neodecortech

Newlat Food

Olidata

Piovan

Prima Industrie

Ralph Lauren

Reno De Medici

Reply

Retelit

Sabaf

Saes Getters

Sanlorenzo

Seri Industrial

Sesa

Sogefi

Tamburi

Tinexta

Unieuro

Vetrya

Wiit

Zignago Vetro

(Teleborsa) -Parlamento europeo - Riunioni delle Commissioni dell'EuroparlamentoMilano Digital Week - Edizione online - Questa edizione della Milano Digital Week, completamente online, sarà sul tema della Città Trasformata. Giorni dedicati all'innovazione attraverso il digitale: un'opportunità di confronto per cittadini, aziende, istituzioni, università e centri di ricercaEYE on line - European Youth Event - L'Evento della gioventù europea 2020 (EYE) si terrà online per scambiare opinioni con politici, esperti e discutere il ruolo dell'UE nella crisi COVID-19.Star Conference 2020 - Edizione Virtuale - La 19a STAR Conference è organizzata da Borsa Italiana in modalità virtuale, per consentire alle società del segmento STAR di effettuare meeting digitali in modalità one to one o in piccoli gruppi con investitori istituzionaliBCE - Il Presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, interviene all'evemto della gioventù europea EYE on line 2020Fed - Beige BookTesoro - Asta BOT- Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020- Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020- Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020- Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020- Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020- CDA: Bilancio- Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020- Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020- Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020- CDA: Bilancio- Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020- Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020- Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020- Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020- Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020- Assemblea: Bilancio- Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020- Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020- CDA: Bilancio- Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020- Assemblea: Bilancio- Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020- Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020- Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020- Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020- Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020- Assemblea: Bilancio- Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020- Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020- CDA: Bilancio- Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020- Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020- Risultati di periodo- Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020- Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020- Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020- Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020- Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020- Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020- Assemblea: Bilancio- Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020- Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020- Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020- Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020- Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020- CDA: Bilancio- Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020- Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020IVA Comunitaria - Elenchi Intrastat mensili (scadenza rinviata) - Presentazione elenchi Intrastat mensili relativi al mese di Aprile 2020 (decreto "Cura Italia proroga al 30 giugno 2020)