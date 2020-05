Conte, Piano per la ripresa in sette punti

(Teleborsa) - Trasformare lain: il Premierndica la via per ripartire in una lettera indirizzata agli italiani pubblicata sul Corriere della Sera, nel giorno in cui la Commissione europea alzerà il velo sulla sua proposta di "“Ci sono alcuneper recuperare il divario di crescita economica e produttività, nei confronti degli altri Paesi europei, che ci ha caratterizzato soprattutto negli ultimi vent’anni”, sottolinea ilche indica il processo di modernizzazione inben precisi.al digitale, strumenti per il consolidamento dellrilancio degli ialcuni dei punti chiave del piano per la ripresa dopo l'emergenza coronavirus - non ancora superata - che ha travolto il Paese, già in affano. Tra gli altri punti: transizione per un'economia sostenibile, innovazione dell'offerta formativa e della ricerca, tempi della giustizia più brevi e una seria