Vodafone Business: "Ripartenza in sicurezza delle imprese grazie a IoT"

(Teleborsa) -lancia una gamma completa di soluzioni per rispondere alle esigenze delle imprese e supportarle nella fase di ripartenza delle loro attività. L'azienda – si legge in una nota – offre "(Internet of Things), ambito in cui Vodafone è leader a livello mondiale con oltre 100 milioni di oggetti connessi nel mondo, 11 milioni in Italia e una delle più importanti piattaforme di connessioni IoT al mondo (GDSP, Global Data Service Platform)".La gamma comprende sistemi connessi dotati diper rilevare la temperatura corporea in tempo reale fino a 30 persone e l'adozione, nella posizione corretta, dei); soluzioni per agevolare ildei dipendenti attraversoo tramite; soluzioni pere misurare in tempo reale la concentrazione di persone; soluzioni applicative su smartphone per ladirettamente dai dipendenti. "Ogni soluzione – spiega Vodafone – è connessa per garantirne la verifica del funzionamento e la manutenzione tempestiva da remoto, ed è stata progettata nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali". Tali strumenti sono rivolti a realtà che operano in tutti i settori, da quelli produttivi ale alla, daiallae alla, e comprendono oltre a fornitura, installazione e manutenzione, anche servizi di assistenza e consulenza."Con le nostre soluzioni per la ripartenza vogliamo essere al fianco delle imprese anche in questa fase cruciale – afferma–. Dopo una prima fase legata alla necessità di abilitare lo smart working e una fase successiva dove le richieste si sono concentrate sullo spostamento dell'interazione con i clienti dal piano fisico a quello online, oggi le aziende ci chiedono soluzioni digitali per la salvaguardia della salute, da noi selezionate e che implementiamo sulla base delle specifiche esigenze".Tra le aziende che hanno scelto Vodafone Business per garantire la sicurezza e la protezione dei suoi operatori – sottolinea la nota – vi è ancheGrazie a un sistema di dispositivi wearable che comunicano tra loro e con un tablet, la soluzione permette di garantire il corretto distanziamento fisico tra i dipendenti negli ambienti di lavoro attraverso segnalazioni acustiche intermittenti a volume crescente, che diventano continue quando la distanza stimata tra due operatori è inferiore alla soglia di sicurezza. Inoltre, il sistema consente di memorizzare in forma anonima gli eventi di allarme e le informazioni temporali in modo da garantire una mappatura e un tracciamento dei contatti in caso di eventuali positività al Covid-19, nel pieno rispetto delle normative sulla privacy.