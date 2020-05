Ecomondo e Key Energy, IEG mette al centro la risorsa idrica

(Teleborsa) - Prosegue la serie deiorganizzati danell'ambito della complessiva politica di digital communication attuata dache da oltre un mese produce una media di cinque appuntamenti settimanali, dai più diversi format, a sostegno e con il coinvolgimento delle community delle sue manifestazioni, dal comparto orafo gioielliero a quello del turismo, dalle arti creative al benessere, dal food&beverage all'ambiente. Al centro degli appuntamenti le aziende, le associazioni, i livelli economici, politici, associativi e quello culturale o scientifico dei diversi comparti. In particolare – fa sapere IEG in una nota – la serie dei webinar collegati alleresterà on stage sino alprossimo e vedràIlsarà introdotto dal brand manager di Ecomondo,e guidato dadell'Università Politecnica delle Marche e membro del Comitato Tecnico-Scientifico Ecomondo. Durante il talk si avvicenderanno, direttore reparto di Igiene delle Acque Interne ISS - Istituto Superiore di Sanità;, director of operations Water Europe;, componente dell'Autorità di Regolazione per energia reti e ambiente (Arera);, director global sales Italian Watercare Solutions;coordinatrice settore acqua Utilitalia."La gestione delle risorse e servizi idrici durante Covid-19 – spiega IEG – sta affrontando, e vincendo, sfide cruciali per utilities, enti di governo e industrie del settore. L'emergenza sanitaria ha incrementato la consapevolezza dell'elevata criticità delle nostre infrastrutture idriche, rafforzando l'importanza del nesso acqua e salute, in un periodo di crescente scarsità della risorsa e del contestuale incremento dei consumi. Il documentoproposto daevidenzia come l'acqua, in uno scenario di transizione digitale ed economia circolare, contribuisca a una società europea smart e resiliente, solidale ed inclusiva per i cittadini, e competitiva per l'industria"."I– spiega il group brand manager– proseguiranno durante l'estate con ulteriori 12 appuntamenti". Tra i titoli: "La Bioindustria italiana per la rigenerazione territoriale e il green deal del Paese"; "Focus Packaging: nuova normativa e virus, loro influenza sull'innovazione nel settore"; "La voce delle aziende automotive: come stanno reagendo al dopo Covid-19"; "Lo sviluppo sostenibile delle città nell'era del Covid-19: problemi ed opportunità".