MPS strappa in Borsa su rumors ok UE a bad bank

(Teleborsa) - Forte rialzo per, che passa di mano sopravanzando i valori precedenti del 10,99%.A fare da assist alle azioni contribuiscono indiscrezioni stampa secondo cui laavrebbe dato via libera informale al piano di riduzione delle sofferenze, ovvero alla creazione dellain cui far confluire la gran parte dei crediti deteriorati che gravano sul bilancio di Rocca Salimbeni.Il confronto del titolo con il, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dell'rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.Lo status tecnico di breve periodo dimette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 1,314 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 1,253. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 1,375.