Pensioni, Durigon: "Con Quota 100 sceso il tasso di disoccupazione giovanile"

(Teleborsa) - "Durante la battaglia che abbiamo affrontato con l'Europa per attuareabbiamo ricevuto innumerevoli pressioni. Avevamo l'allora presidente dell'Inpsche ci sparava contro ogni giorno e il vicepresidente della Commissione Uedefinì Quota 100 una riforma malsana che avrebbe creato deficit. Nonostante tuttoha creduto in questa riforma. Un giorno mi ha chiamato e mi ha chiesto 'Claudio quanto serve?'. Gli ho risposto che per farla bene erano necessari. E Salvini ne ha chiesti 8". A raccontarlo è il deputato leghistagià sottosegretario per il Lavoro e le politiche sociali durante il governo Conte I e tra gli artefici principali di Quota 100, autore – insieme a, (ex viceministro dell'Economia) – del saggiotitolo di esordio della casa editrice"Quota 100 nasce proprio per questo, per favorire un ricambio generazionale dal momento che il mercato era ingessato in uscita e questo non permetteva ai giovani di avere una equa possibilità di entrare nel mondo del lavoro. Bisogna tener presente che quando è entrata in vigore Quota 100 il tasso di disoccupazione giovanile era di circa il 31%. Siamo arrivati, prima del Covid, a circa il 27,5%, quindi significa che un po' di ristoro è stato dato. Ad oggi sono circa 280mila le persone che hanno fatto domanda per andare in pensione con Quota 100 e in tanti casi abbiamo visto due assunzioni di giovani al posto della persona che se ne è andata. Dentro Quota 100 c'è una cosa bella che con Massimo (Garavaglia ndr) abbiamo chiamato 'il patto dello Spritz'. Per dare una risposta ai giovani abbiamo agevolato il riscatto della laurea. Il risultato è stato il 400% in più di domande di giovani laureati. Speriamo, così, di aver ridato fiducia ai giovani nella previdenza".