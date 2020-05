Pensioni, Garavaglia: "Senza Quota 100 numeri Cig durante Covid amplificati"

(Teleborsa) - "Lanegli anni cresce pochissimo, meno dell'1% e, tale voce nei bilanci dello Stato sta in piedi. È la spesa pensionistica di carattere sociale a crescere molto di più. Ma per questo non dobbiamo penalizzare chi ha lavorato, sostenendo una visione assistenziale del mondo. Matteo Salvini sa benissimo quanto abbiamo dovuto litigare per fare Quota 100 ma la verità è che, durante ilera stata pompata enormemente la spesa di questa riforma che alla fine è costata molto meno delle previsioni". È quanto sostieneall'epoca della riforma,(già sottosegretario per il Lavoro e le politiche sociali) del saggio, titolo di esordio della"Si è già dimostrato uno strumento adatto. Se in questo momento non ci fosse stata Quota 100 avremmo avuto un incremento pazzesco di personale che era in difficoltà, da mettere in cassa integrazione Inps che è in ritardo di oltre il 20%. Se consideriamo la cassa in deroga, dove c'è un piccolo contributo delle Regioni, il ritardo è del 30% così come per la cassa Fis (Fondo di integrazione salariale ndr) che fa sempre capo all'Inps. Senza Quota 100 questi numeri sarebbero stati enormemente amplificati. Bisogna, inoltre, considerare le difficoltà legate allo smart working per il personale di una certa età. Quindi meno male che c'è stata Quota 100 che ha consentito di semplificare una situazione già di suo difficile".