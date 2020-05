Uber commissariata: "Rider pagati 3 euro a consegna"

(Teleborsa) - Una, fattorini reclutati "in una situazione di emarginazione sociale", minacciati e puniti economicamente, con l'emergenza Covid a scatenare "reclutamenti a valanga e non controllati".È il quadro che emerge dopo il commissariamento di Uber Italy da parte del Tribunale di Milano con l'nei confronti dei rider del servizio di consegne foodNei verbali depositati in tribunale sono infatti riportate alcune testimonianze dei fattorini che sarebbero stati pagati "3 euro a consegna indipendentemente dal giorno e dall'ora".Secondo i giudici di Milano, Uber, attraverso società di intermediazione di manodopera, avrebbe"provenienti" da contesti di guerra, "richiedenti asilo" e persone che dimoravano in "centri di accoglienza temporanei" e in "stato di bisogno".La situazione si sarebbe aggravata con lo scoppio dell'emergenza coronavirus tanto da "aver provocato anche deie non controllati".I giudici scrivono infatti che il "regime di sopraffazione retributivo" ai danni dei rider del servizio Uber Eats, "reclutati in una situazione di emarginazione sociale", si èa seguito della quale l'utilizzo" dei fattorini "è progressivamente aumentato a causa della richiesta determinata dai restringimenti alla libertà di circolazione".Nel verbali sono poi riportate anche minacce subìte dai fattorini: secondo i giudici ci sarebbero stati anche casi di "sottrazione 'legalizzata' delle mance" e "punizioni" economiche per i rider.