Wall Street chiude all'insegna della cautela

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

utilities

sanitario

materiali

energia

finanziario

beni di consumo secondari

Pfizer

Procter & Gamble

Merck & Co

Johnson & Johnson

Goldman Sachs

Walt Disney

Chevron

American Express

Dollar Tree

Alexion Pharmaceuticals

Moderna

Regeneron Pharmaceuticals

Tripadvisor

American Airlines

Marriott International

Micron Technology

(Teleborsa) - Prevale la cautela in chiusura a Wall Street, che chiude in territorio negativo, in risposta alle perplessità generate dai dati macroeconomici e dalla crociata di Trump come i social. Ilarchivia la seduta con un leggero calo dello 0,58%; sulla stessa linea, cede alle vendite lo, che chiude a 3.029,73 punti. Poco sotto la parità il(-0,27%), come l'S&P 100 (-0,3%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+3,04%),(+1,26%) e(+0,83%). Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti(-2,91%),(-1,56%) e(-1,05%).del Dow Jones,(+2,06%),(+1,92%),(+1,92%) e(+1,40%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -4,03%.Lettera su, che registra un importante calo del 3,89%.Affonda, con un ribasso del 3,25%.Crolla, con una flessione del 3,09%.Al top tra i, si posizionano(+11,55%),(+7,80%),(+6,44%) e(+6,29%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -9,46%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento dell'8,35%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 6,45%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 6,03%.