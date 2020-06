Brillano i mercati europei

S&P-500

(Teleborsa) -. Nel frattempo sulla piazza americana losi muove poco sopra la parità dello 0,24%.L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,41%. Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,36%. Pioggia di acquisti sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno del 2,45%.Invariato lo, che si posiziona a +192 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta all'1,51%.effervescente, con un progresso del 3,75%, ben impostata, che mostra un incremento dello 0,87%, e incandescente, che vanta un incisivo incremento del 2,02%.Scambi in forte rialzo per la Borsa milanese, con il, che sta mettendo a segno un guadagno del 2,42%; sulla stessa linea, in forte aumento il, che con il suo +2,32% avanza a quota 20.734 punti. Effervescente il(+1,66%), come il FTSE Italia Star (0,8%).In luce sul listino milanese i comparti(+4,11%),(+4,11%) e(+3,09%).In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,43%.di Piazza Affari, in primo piano, che mostra un forte aumento del 5,92%.Decolla, con un importante progresso del 5,17%.In evidenza, che mostra un forte incremento del 4,36%.Svettache segna un importante progresso del 4,24%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,43%.Al Top tra le azioni italiane a(+7,72%),(+6,23%),(+5,75%) e(+4,95%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,87%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,60%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,20%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,90%.