A Generali la gestione dei comparti garantiti Fondo Cometa

(Teleborsa) -si è aggiudicata il mandato didelper i prossimi dieci anni.Lo comunica il gruppo in una nota, ricordando che si tratta del Fondo Nazionale Pensione Complementare per i, della installazione di impianti e dei settori affini e per iche conta oltre 411.000 iscritti.L'accordo stipulato tra Generali Italia e Cometa è entrato in vigore a partire dal 1° giugno, sarà valido per dieci anni e interesserà due comparti garantiti, il comparto TFR Silente e il comparto Sicurezza 2020."Generali consolida la sua leadership sul mercato dei fondi pensione con un partner, Cometa, con il quale condivide visione, innovazione strategica e solida esperienza. Una partnership, questa, che diverrà un vero e proprio punto di riferimento per tutto il panorama nazionale della previdenza integrativa", ha commentato, Chief Life&Employee Benefits Officer di Generali Italia."In questo periodo complesso, è molto importante che le eccellenze italiane lavorino insieme verso un obiettivo comune. Insieme a Generali Investments Partners, siamo orgogliosi di aver messo la nostra expertise nella gestione dei mandati pensionistici e nel risk management al servizio di un player di primaria importanza come Cometa per proteggere il capitale delle persone; anche questo significa essere partner di vita", ha aggiunto, CEO di Generali Insurance Asset Management S.p.A. SGR."L'assegnazione dei mandati per la gestione dei due comparti garantiti è un risultato importante in un momento certamente complesso, che sottolinea la capacità e la volontà del Fondo di mettere a disposizione degli aderenti soluzioni finanziarie conformi ai diversi profili e obiettivi previdenziali e adatte a navigare mutevoli scenari di mercato", ha dichiarato, Presidente del Fondo Cometa che ha ringraziato Generali per aver trovato un'offerta in grado di "soddisfare i parametri che abbiamo posto".