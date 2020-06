Nissan teme Brexit no deal: a rischio impianto di Sunderland

(Teleborsa) - Lae la conseguente uscita dall'UE, mette a rischio la sopravvivenza dell'che occupa 7mila lavoratori.Lo ha chiarito, chief operating officer di Nissan, intervistato dalla Bbc sul futuro degli investimenti del colosso nipponico nel Paese in un momento delicato delle trattative tra UE e UK, al momento ancora in stallo Lo stabilimento di Sunderland non è stato toccato dal piano globale di ristrutturazione messo in campo dalla holding anche in risposta ai contraccolpi del coronavirus e resta "un caposaldo delle nostre attività in Europa""È noto che siamo il primo produttore di auto nel Regno e siamo impegnati a rimanerlo. Ma - ha aggiunto - se la condizione dei dazi non fosse più quella attuale, il business diverrebbe insostenibile e non per nostra scelta. Ciascuno lo deve comprendere".