Borse asiatiche in rialzo ma sotto massimi intraday

Nikkei

(Teleborsa) -, anche se sul finale ha prevalso la cautela ed i mercati hanno eroso gran parte dei guadagni. A sostenere il rally iniziale avevano contribuito i sorprendenti dati occupazionali in USA ed il rialzo del petrolio, in scia alla decisione dell'di prolungare i tagli produttivi.Alla Borsa di, l'indicesalito dello'1,04% a 23.102 punti, mentre il Topix ha guadagnato il 0,89% a 1.046 punti. Più cauta Seoul che ha limato lo 0,05%.Composte le borse cinesi conche segna un +0,13% eun -0,04%. Meglioche porta a casa un vantaggio dell'1,10%.A due velocità le altre piazze asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, conhe cede lo 0,26%, elo 0,35%, mentre corrono(+1,15%) e(+2,55%) seguite da(+0,74%).La Borsa diguadagna l'1,43%, mentreè rimasta chiusa per festività.