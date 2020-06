Agatos, scelta offerta vincolante Nice&Green per prestito convertibile

Agatos

(Teleborsa) - Il CdA dha esaminatoda investitori istituzionali per la sottoscrizione di undi euro, che ha l’obiettivo di finanziare la crescita della società. Una nuova fonte di finanziamento ad integrazione delle altre operazioni straordinarie tuttora in corso, i cui i tempi sono meno prevedibili.Nel corso della valutazione, gli amministratori hanno decisi di, una società di investimenti di diritto svizzero, che si era offerta di sottoscrivere le obbligazioni convertibili per un controvalore massimo di 7,8 milioni. Il CdA ha invece posto deciso di limitare il massimale ad 5 milioni, ritenendolo sufficientemente adeguato al fabbisogno finanziario del piano di sviluppo.Grazie anche a questa operazione, la società avrà ulteriori mezzi necessari a perseguire eddi concrete opportunità di investimento per la, che comprendono concreti progetti avviabili in tempi molto brevi come le iniziative dei nuovi impianti direcentemente comunicate ed agli ulteriori sviluppi in corso in questo settore.Unaper un valore complessivo dpotrà essere attivata subito dopo l’approvazione dell’aumento di capitale di compendio, da parte dell’Assemblea Straordinaria, convocata per il 24 giugno 2020. Nel corso del periodo di validità delrinnovabiledi emissione di obbligazioni, in linea con il proprio eventuale fabbisogno finanziario e la dimensione massima concordata delle tranches. Ciascuna tranche di obbligazioni erogata, se non rimborsata o convertita, verràin azioni. Il prezzo di conversione delle Obbligazioni è pari al 94% del prezzo minimo dei sei giorni precedenti alla richiesta di conversione delle Obbligazioni.E’ previsto il pagamento di unadi mercato su ciascun importo erogato alla società, la quale avrà diritto a unmaturate in capo a Nice&Green, al netto dei costi.