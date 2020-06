Borsa Milano in rosso con altri Eurolistini

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -., che proseguono in rosso dopo la partenza negativa di Wall Street. I mercati guardano con cautela alle riunioni della Fed e dell'Eurogruppo.Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a quota 1,135. Segno più per l', che mostra un aumento dell'1,27%. Prevale la cautela sul mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che continua la seduta con un leggero calo dello 0,31%.In salita lo, che arriva a quota +176 punti base, con un incremento di 5 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari all'1,43%.vendite a piene mani su, che soffre un decremento dell'1,85%, pessima performance per, che registra un ribasso del 2,16%, e sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita dell'1,66%.Pioggia di vendite sul listino milanese, che scambia con una pesante flessione dell'1,73%; sulla stessa linea, ilcrolla dell'1,67%, scendendo fino a 21.693 punti. In rosso il(-1,36%), come il FTSE Italia Star (-0,7%).Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti(+0,68%) e(+0,60%). Nel listino, i settori(-4,00%),(-3,77%) e(-2,89%) sono tra i più venduti.di Milano, troviamo(+2,14%),(+1,41%),(+1,28%) e(+1,25%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,90%.In caduta libera, che affonda del 4,59%.Vendite su, che registra un ribasso del 4,45%.Pesante, che segna una discesa di ben -4,31 punti percentuali.del FTSE MidCap,(+4,97%),(+4,44%),(+4,34%) e(+2,32%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -5,89%.Seduta drammatica per, che crolla del 5,45%.Sensibili perdite per, in calo del 5,37%.In apnea, che arretra del 5,10%.