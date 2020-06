GVS verso sbarco in Borsa: fissata forchetta IPO

(Teleborsa) - Si avvicina lo, società bolognese che produce filtri e mascherine per uso industriale,0, a causa del blocco delle IPO imposto dalla pandemia di Covid-19. Borsa Italiana ha dato ieri il via libera alla, che dovrebbe avvenire entro il mese di giugno.L'offerta, che riguarda- 10 milioni di nuova emissione e 51 milioni messe in vendita dagli attuali azionisti - è riservata ain Italia e investitori istituzionali esteri. E' prevista la concessione diper l’acquisto di ulteriori 9 milioni di azioni, corrispondenti al 14,8% delle azioni collocate.Nel frattempo, è stato fissatoindicativa delle azioni (forchetta di prezzo) fra uned un, che corrisponde ad una valorizzazione fra 1,15 miliardi e 1,37 miliardi di euro.L'azienda guidata da Massimo Scagliarini ha chiuso il 2019 con un giro d’affari consolidato di 230,6 milioni, un EBITDA di 62,2 milioni ed un utile di 33,1 milioni.