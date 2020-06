Scendono le Borse del Vecchio Continente

S&P-500

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

sanitario

bancario

viaggi e intrattenimento

petrolio

Nexi

CNH Industrial

Amplifon

Diasorin

UBI Banca

Intesa Sanpaolo

Fiat Chrysler

Azimut

Tinexta

De' Longhi

Sesa

SOL

Banca Ifis

Saras

Banca MPS

Autogrill

(Teleborsa) -, che scambia in netto calo, in accordo con gli altri Listini continentali, che accusano perdite consistenti. A Wall Street, l'prosegue le contrattazioni in calo.L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,49%. Seduta positiva per l', che sta portando a casa un guadagno dell'1,21%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,1%.Sale lo, attestandosi a +176 punti base, con un incremento di 5 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari all'1,45%.lettera su, che registra un importante calo dell'1,57%, affonda, con un ribasso del 2,11%, e crolla, con una flessione dell'1,55%.A Piazza Affari, ilè in calo (-1,49%) e si attesta su 19.930 punti; sulla stessa linea, ilperde l'1,45%, continuando la seduta a 21.741 punti. Variazioni negative per il(-1,35%), come il FTSE Italia Star (-0,6%).Risultato positivo a Piazza Affari per il settore, con un +1,05% sul precedente.Tra i peggiori della lista di Piazza Affari, in maggior calo i comparti(-3,58%),(-3,53%) e(-2,18%).di Milano, troviamo(+2,53%),(+2,16%),(+1,59%) e(+1,19%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -5,04%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 4,62%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 4,39%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 4,28%.del FTSE MidCap,(+4,80%),(+4,53%),(+1,74%) e(+1,37%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -6,18%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 5,40%.In caduta libera, che affonda del 5,08%.Pesante, che segna una discesa di ben -4,89 punti percentuali.Tra ledi maggior peso, si attende dal Giappone la, prevista domani alle 01:50 (-8,6% nelle stime degli esperti). L'indicatore mostra la variazione percentuale mensile dei nuovi ordini di macchine utensili.Si attende dalla Cina la, prevista domani alle 03:30 che, in base alle analisi degli esperti del settore, è. L'Indice dei Prezzi al Consumo misura la variazione del prezzo dei beni e dei servizi dal punto di vista del consumatore. Si tratta di uno strumento chiave per valutare i cambiamenti nelle tendenze di acquisto e nell'inflazione.In Francia verràalle 08:45 di domani, per il quale gli addetti ai lavori prevedono un valore di -20%. La produzione industriale misura la variazione, al netto dell'inflazione, della produzione manufatturiera, delle miniere e dei servizi. Valori superiori alle previsioni vanno interpretati come positivi dal punto di vista monetario.