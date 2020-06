La Ministra De Micheli ha incontrato l'Ambasciatore USA in Italia

(Teleborsa) - Incontro al, e l'Ambasciatore statunitense in Italia,Al centro del colloquio, riporta una nota del Ministero, lenella fase dell'emergenza il piano al quale sta lavorando il Governo per il rilancio dell'economia."Abbiamo approfondito il tema strategico del potenziamento delle infrastrutture – sottolinea la ministra Paola De Micheli – in particolare dei porti, degli aeroporti, della rete ferroviaria e dello sviluppo dell'intermodalità a sostegno della ripresa economica e della riduzione del gap tra Nord e Sud del Paese"."L'ambasciatore Eisenberg ha affermato – aggiunge la Ministra - di attendere con interesse il piano e che sarebbe lieto di informare le"."Le relazioni economiche tra i nostri Paesi rivestono una grande importanza, grazie anche alle aziende italiane del settore infrastrutture che operano con successo nel mercato Usa altamente competitivo", conclude la Ministra De Micheli.