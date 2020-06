Snam, conclusa con successo prima emissione di un Transition Bond da 500 milioni di euro

Snam

(Teleborsa) -ha concluso oggi con successo l'emissione del suo primo, i cui proventi verranno utilizzati per finanziare progetti nella transizione energetica, i cosiddetti, come definiti nelpubblicato ieri. L'emissione, rivolta agli investitori istituzionali, – fa sapere la Società in una nota – ha raggiunto un, con un'elevata qualità e un'ampia diversificazione geografica degli investitori. Il Transition Bond ha un importo discadenza al 17 giugno 2030 e cedola annua del 0,75% con un prezzo re-offer di 99,856% (corrispondente ad uno spread di 80 punti base sul mid swap di riferimento)."Il successo del nostro primo Transition Bond, sul quale siamo fra gli apripista a livello mondiale, è un segnale di fiducia del mercato verso le nostre iniziative nella transizione energetica e ci incoraggia a proseguire questo percorso con ancora maggiore determinazione – ha commentato l'–. La finanza sostenibile è un pilastro della strategia ESG di Snam e darà un contributo fondamentale allo sviluppo delle nostre attività e delle nostre tecnologie per la decarbonizzazione e il Green Deal, dall'idrogeno al biometano all'efficienza energetica".Tramite l'emissione del suo primo Transition Bond, che segue l'emissione delSnam – si legge nella nota – intende garantire il pieno allineamento della strategia finanziaria dell'azienda con la transizione energetica attraverso i propri obiettivi di sostenibilità, oltre che espandere ulteriormente la propria base di investitori.Le obbligazioni rientrano nell'ambito del(Euro Medium Term Note) di Snam da 11 miliardi di euro deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 2 ottobre 2019 e saranno quotate presso la Borsa del Lussemburgo. Il collocamento è stato organizzato e diretto, in qualità di Joint Bookrunners, da