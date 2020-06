Bei, 400 milioni per svolta green delle PMI italiane e spagnole

(Teleborsa) - Lamette in campoper la transizione verso un'Lo rende noto la Bei in un comunicato, specificando chedel programma di finanziamenti, mentre leIn particolare, la Bei ha finanziato con 200 milioni di euro la, società finanziaria globale per apparecchiature e tecnologie interamente controllata da Rabobank, per sostenere gli investimenti delle Pmi nei settori dei trasporti, dei macchinari e della bioeconomia.Secondo l'accordo, la Dll finanzierà poi le imprese con altri fondi da 200 milioni di euro. La società intende aumentare i finanziamenti per progetti incentrati sulla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio, come l'installazione di pannelli solari, la sostituzione di trattori agricoli semoventi e di carrelli elevatori diesel con attrezzature elettriche. Inoltre, il programma promuoverà il finanziamento tramite leasing."Molti dei nostri clienti stanno attraversando momenti difficili e stanno affrontando l'incertezza commerciale - ha dichiarato, manager direttore generale di Dll Italia e della regione Sud - Siamo lieti che attraverso questa transazione della Bei saremo in grado di sostenere determinate Pmi in Spagna e in Italia e di rafforzare i nostri ambiziosi progetti per la sostenibilità"."Supportare le Pmi è una delle priorità della BEI, specialmente in un contesto difficile come quello in cui ci troviamo oggi, con le piccole imprese tra le più colpite dalla pandemia di Covid-19", ha aggiunto la vicepresidente BEIresponsabile delle operazioni BEI in Spagna e del climate action. "Grazie a questa operazione, le aziende potranno accedere a nuove linee di credito per mantenere o continuare a far crescere la propria attività e quindi creare posti di lavoro, contribuendo nel contempo a una ripresa economica in chiave green dell'UE".