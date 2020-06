Intesa Sanpaolo, finanziamento di 35 milioni euro a Rinascente

(Teleborsa) -hanno siglato un accordo per un finanziamento danell’ambito del programmadiprevisto dalLe nuove risorse - si legge nel comunicato - per le quali SACE ha emesso in tempi brevi una garanzia alverranno destinate al pagamento dei fornitori e al capitale circolante, sostenendo Rinascente nella fase di ripartenza dopo il lungo periodo dia causa della diffusione del coronavirus.“Come primo Gruppo bancario italiano siamo consapevoli delle difficoltà che famiglie e imprese hanno affrontato finora a causa del coronavirus e delle sfide che le attendono, per questo abbiamo varato una serie di iniziative per un plafond complessivo di 50 miliardi di euro e stiamo lavorando con ancora maggior impegno a fianco di istituzioni ed enti di garanzia nel sostenere la ripresa” – afferma, Responsabile Global Corporate della Divisione Corporate e Investment Banking di Intesa Sanpaolo per il quale “con questo finanziamento a Rinascente siamola vetrina di tante eccellenze nazionali che ha fatto e farà la storia della grande distribuzione di alta qualità nel Paese”.“Siamo orgogliosi di quest’operazione che ci vede al fianco di una realtà come Rinascente, vetrina e simbolo del nostro Paese e delle nostre filiere d’alta gamma nel mondo” – dichiaraChief Mid Market Officer di Sace. “Un intervento in sinergia con un partner bancario quale Intesa Sanpaolo, che conferma il nostro impegno a sostegno dell’economia nazionale, in questo contesto complesso e in prospettiva di quella ripartenza che tutti auspichiamo”., Chief Financial Officer di Rinascente , ringraziando Sace e Intesa Sanpaolo "per il supporto in questo periodo e la celerità nel fornire, sottolinea che "questo primo finanziamento è stato determinante per poter pagare tutti i nostri fornitori italiani di piccole e medie dimensioni e ha permesso, quindi, di, fortemente penalizzata in questo periodo".