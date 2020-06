Wall Street chiude in rosso. Powell non convince

Dow Jones

(Teleborsa) -, dopo una giornata vissuta all'insegna dell'incertezza, anche sullafornite dal Presidente della Fed,l.Ilha confermato tutte le, ma il numero uno della banca centrale americana ha avvertito che persistono incertezze e, preventivando un. Nulla ha detto in merito a nuovi eventuali strumenti per sostenere la congiuntura.A New York, iltermina in calo (-1,04%) e si attesta su 26.990 punti in chiusura; sulla stessa linea, depressa nel finale l', che chiude sotto i livelli della vigilia a 3.190 punti.In denaro il(+1,28%); consolida i livelli della vigilia l'(-0,07%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 il comparto. Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti(-4,92%),(-3,75%) e(-2,38%).Al top tra i(+3,71%),(+2,57%),(+1,32%) e(+1,21%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -6,14%.Pesante, che segna una discesa di ben -5,36 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 4,07%.Sensibili perdite per, in calo del 3,90%.Al top tra i, si posizionano(+8,97%),(+3,71%),(+3,55%) e(+3,24%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -9,13%.In apnea, che arretra dell'8,25%.Tonfo di, che mostra una caduta del 6,87%.Lettera su, che registra un importante calo del 6,15%.