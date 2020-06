Unieuro: approvato bilancio, ricavi in crescita

Unieuro

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di, riunitasi in data odierna sotto la presidenza di, ha approvato il bilancio dell'esercizio chiuso al 29 febbraio 2020 cona quota 2,4 miliardi di euro e un, in crescita del 7%.Inoltre, è stata approvata la proposta di, pari a 35,7 milioni di euro a riserva straordinaria disponibile e distribuibile, e quindi di non distribuire dividendi."La decisione - si legge nella nota - e` stata presa per rafforzare ulteriormente e in via prudenziale la struttura finanziaria di Unieuro, mantenendo al contempo la possibilita` di accedere alle misure previste dal Decreto Liquidita`".