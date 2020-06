Stati Generali, ascoltati i Sindacati: lavoro e ammortizzatori al centro

(Teleborsa) - Nella seconda giornata degliin corso a Roma, nella sontuosa cornice ditiene banco il tema delcon particolare riferimento agli Incontrando i Sindacati, il Presidente del Consiglioha infatti annunciato che è in arrivo ungrazie al quale "le aziende e i lavoratori che hanno esaurito le primedi cassa integrazione potranno richiedere da subitoapprovate con il decreto Rilancio"."L’obiettivo del Governo è garantire laa tutti i, per tutto il tempo che sarà necessario nella fase di debolezza dell’attività economica", ha promesso il Premier assicurando che ilè al lavoro in queste ore per il superamento dellae per arrivare a un meccanismoSulla stessa linea, la Ministra del Lavoroper la quale la riforma degli ammortizzatori sociali è "una assoluta. "Nei prossimi giorni - ha detto - inizieremo a confrontarci con le parti sociali: bisogna mettere ordine agli strumenti esistenti prevedendoObiettivo dichiarato da tutti gliin camposuperando quelle che da sempre sono criticità irrisolte. "Serve una cesura rispetto al passato. Discutiamo e arriviamo a protocolli su temi concreti per rimettere al centro il ruolo pubblico in economia e dare sicurezza al lavoro combattendo la precarietà e cancellando le". Questa l'esortazione su Twitter del Segretario generale della Cgil,Per la leader della Cisl,"Non bisognae questa opportunità per ricostruire e cambiare il Paese. E' necessaria un'assunzione di". Parlando di "incontro positivo", ha aggiunto: "Noi crediamo che ci siano oggi le condizioni per fare un buon lavoro esercitando tutti fino in fondo ilRaccogliere la sfida e"Bisogna ridisegnare il Paese con unche coinvolga tutti: serve un nuovo modello complessivo". E' quanto ha detto il Segretario generale della Uil, Carmeloche ha apprezzato "l'impegno del Premier Conte ad andare in questa direzione" .Un nuovoda circada finanziare a debito; un piano di sviluppo delle infrastrutture strategiche e di implementazione della banda larga da definire entro 3 mesi, volto anche alla riduzione del gap che penalizza il Mezzogiorno; semplificazione legislativa, normativa e burocratica: sono invece alcuni dei temi portati all'attenzione del Premier dal leader dell'Ugl,per il quale lefinora dal Governo "sono risultate