Brexit, Barnier: "Sì ad accordo ma non a qualunque costo"

(Teleborsa) - S" e "non accetteremo" da parte di Londra.Lo ha affermato il capo negoziatore UEr intervenendo al Parlamento europeo, aggiungendo che i tempi sono ormai molto stretti e "se la priorità resta quella di raggiungere un accordo, dobbiamo prepararci a tutti gli scenari possibili e lo faremo"."Abbiamo preso nota della posizione negativa del governo britannico sulla proroga del periodo di transizione". E dato che restano pochi mesi per il negoziato "abbiamo deciso di intensificare a luglio, agosto e settembre i negoziati, per avere discussioni più mirate".Secondo Barnier "la strategia" di Londra "è chiara: rifiutare qualunque discussione su altri temi, come la difesa, per concentrare tutto sul commercio. E poi cerca di negoziare un accordo molto vicino a una adesione, ma senza averne i vincoli e gli obblighi: il cherry picking. Deve essere chiaro che non accetteremo mai il cherry picking", ha detto.A questo punto "le prossime settimane saranno decisive", ha affermato ancora il capo negoziatore promettendo di mantenere "calma e pazienza inesauribili", ma assieme a "fermezza e unità di cui il Parlamento europeo ha dato prova".