Wall Street chiude in rally

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

energia

sanitario

informatica

Caterpillar

Merck & Co

Home Depot

Boeing

Bed Bath & Beyond

Ross Stores

Lam Research

Autodesk

Moderna

Twenty-First Century Fox

FOX

Discovery

(Teleborsa) -, galvanizzata dalper le infrastrutture e da una serie di dati macro migliori delle attese, in particolare quello delle. Ilmette a segno un guadagno del 2,04%, proseguendo la serie di tre rialzi consecutivi, iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, chiude in corsa l', che termina gli scambi a 3.125 punti.Ottima la prestazione del(+1,76%); sulla stessa linea, in netto miglioramento l'(+1,92%). Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+2,82%),(+2,44%) e(+2,16%).Tra i(+5,14%),(+3,92%),(+3,69%) e(+3,58%).Tra idel Nasdaq 100,(+15,17%),(+6,88%),(+5,39%) e(+5,20%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,50%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,31%.In caduta libera, che affonda del 2,91%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,11 punti percentuali.