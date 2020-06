Automotive, SACE: prestito da 7 milioni a Sira Industrie

(Teleborsa) -che insieme acostituisce il Polo dell, ha affiancato la multinazionale bolognese- specializzata nella realizzazione di getti pressofusi in alluminio per il settore automotive e radiatori per il riscaldamento domestico in alluminio estruso e pressofuso - pera supportoNel dettaglio, secondo quanto riporta la nota ufficiale,ha assicurato undi euro sottoscritto dal Fondo Sviluppo Export, gestito daricorrendo alle risorse messe a disposizione dalla stessa SACE e a quelle della Banca Europea per gli Investimenti. I proventi dell’emissione sono destinati a investimenti a supporto dell’internazionalizzazione del Gruppo, previsti nelcomplessivamente stimati in 10 milioni di euro. Tali investimenti sono volti a incrementare la capacità produttiva - domestica e internazionale - e il miglioramento tecnologico connessi a contratti di fornitura pluriennali con controparti estere, in particolare con"Questa operazione diventa– ha dichiarato il Presidente di Sira Industrie, Valerio– nel progetto di sviluppo che il nostro gruppo sta lanciando a livello nazionale ed internazionale nel settore automotive, al fine di superare il delicato momento del settore, generato dall’avvento del Covid-19".