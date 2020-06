Milano frena con il resto d'Europa

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, allineandosi all'impostazione incerta degli altri mercati europei, in risposta all'andamento debole dei Future USA in attesa dell'avvio di wall Street. Laha annunciato une la. Occhi puntati suldomani, cheLieve calo dell', che scende a quota 1,122. Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +183 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,39%.in rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,35%, spicca la prestazione negativa di, che scende dello 0,96%, mentrescende dell'1,44%. Segno meno per il listino milanese, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con ilche accusa una discesa dello 0,98%.Tra lea grande capitalizzazione, sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,53%.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,04%.Sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,52%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che segna un -2,45%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,45%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,42%.Calo deciso per, che segna un -2,41%.Al Top tra le azioni italiane a(+3,68%),(+3,29%),(+1,65%) e(+1,33%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che scivola del 5,53%.In caduta libera, che affonda del 3,85%.Pesante, che segna una discesa di ben -3,02 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 2,39%.