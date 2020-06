Piazza Affari tiene meglio del resto d'Europa

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, mentre gli, frenati dalle preoccupazioni di una nuova pandemia. Intanto, ilha confermato i anni prodotti dalla prima ondata.Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,36%. Lofa un piccolo passo verso il basso, con un calo dell'1,27% a quota +181 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta all'1,39%.piatta, che tiene la parità, senza spunti, che non evidenzia significative variazioni, sottotonoche mostra una limatura dello 0,32%. Lieve aumento per la Borsa di Milano, che mostra sulun rialzo dello 0,40%.Tra lea grande capitalizzazione, acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 2,84%.Effervescente, con un progresso del 2,79%.Incandescente, che vanta un incisivo incremento del 2,55%.In primo piano, che mostra un forte aumento del 2,55%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,61%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,19%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,15%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,13%.Tra i(+4,21%),(+3,94%),(+3,29%) e(+2,62%).Fra i peggiori, che prosegue le contrattazioni a -3,97%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,76%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,39%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,38%.