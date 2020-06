Scambi al ribasso per l'azionario europeo, inclusa Piazza Affari

S&P-500

(Teleborsa) -. Senza direzione intanto l'sulla borsa a stelle e strisce.Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,36%. L'è sostanzialmente stabile su 1.723,7 dollari l'oncia. Sessione euforica per il greggio, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che mostra un balzo dell'1,79%.Sulla parità lo, che rimane a quota +182 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,37%.seduta negativa per, che mostra una perdita dello 0,81%, contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,47%, e sotto pressione, che accusa un calo dello 0,75%.Sessione debole per il listino milanese, che scambia con un calo dello 0,51% sul; sulla stessa linea, depressa il, che scambia sotto i livelli della vigilia a 21.254 punti.Poco sopra la parità il(+0,26%); poco sotto la parità il(-0,21%).(+1,71%),(+1,08%) e(+0,65%) in buona luce sul listino milanese.Tra i peggiori della lista di Piazza Affari, in maggior calo i comparti(-2,17%),(-1,70%) e(-1,24%).di Milano, troviamo(+1,79%),(+1,63%),(+1,33%) e(+1,24%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,38%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,75%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,66%.In caduta libera, che affonda del 2,25%.di Milano,(+6,71%),(+5,02%),(+3,69%) e(+2,72%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -5,41%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,58 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 2,53%.Sensibili perdite per, in calo del 2,16%.Tra ledi maggior peso:14:30: PhillyFed (atteso -23 punti; preced. -43,1 punti)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 1,3 Mln unità; preced. 1,57 Mln unità)16:00: Leading indicator, mensile (atteso 2,3%; preced. -6,1%)01:30: Prezzi consumo, annuale (preced. 0,1%)08:00: Prezzi produzione, annuale (atteso -2,1%; preced. -1,9%).