Huawei, UBI Banca disponibile su AppGallery,

(Teleborsa) -approda su, loche conta oltrein tutto il mondo, di cui. Da oggi l'app dell'Istituto è disponibile per il download su tutti i device dotati dei(HUAWEI P40, HUAWEI Mate Xs, HUAWEI Mate 30 Pro o gli ultimiHUAWEI Y5P e HUAWEI Y6P).L'applicazione – spiega UBI Banca in una nota – permette a tutti gli utenti di avere sempre a portata di mano i servizi digitali dell'Istituto dando la possibilità di consultare i rapporti, fare bonifici, ricaricare le carte prepagate e pagare i bollettini postali fotografando il codice a barre dal proprio smartphone Huawei. Si può accedere ai servizi attraverso password, impronta digitale o riconoscimento del viso. Inoltre, – spiega la nota – ancora prima di accedere all'area riservata dell'app, sarà possibile avviare le principali funzionalità, come consultare il saldo o inviare un bonifico."UBI Banca è, in Italia, il primo istituto di credito che approda su Huawei AppGallery, a conferma del fatto che continuare a investire sulla digitalizzazione è un impegno prioritario del Gruppo – afferma–. Garantire la migliore customer-experience nell'utilizzo dei servizi online è tra i nostri principali obiettivi, e in questo senso diventa fondamentale offrire la possibilità di utilizzare app sviluppate appositamente per i diversi sistemi operativi. La nuova applicazione UBI Banca migliorerà sicuramente la soddisfazione dei nostri clienti che utilizzano dispositivi Huawei, semplificando tutte quelle operazioni di online banking che ormai si dispongono quotidianamente da smartphone e tablet"."Sappiamo quanto la gestione delle finanze a 360 gradi sia fondamentale per i nostri consumatori. Per questo – afferma– lavoriamo senza sosta per portare tutte le app dei servizi bancari più richiesti dagli utenti all’interno della nostra piattaforma. Oggi, con l'arrivo di UBI Banca, torniamo a ribadire e dimostrare il nostro impegno verso i nostri clienti e verso tutti i partner che ogni giorno ci scelgono e contribuiscono alla crescita del nostro ecosistema".