Triboo propone buyback, Cristina Mollis entra nel CdA

Triboo

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione diha deliberato di sottoporre all’Assemblea degli azionisti la, fino ad un ammontare massimo di 5.679.942 azioni ordinarie, pari ale per un periodo didalla data di autorizzazione. Alla data odierna, la Società detiene azioni proprie per 241.608 azioni, pari al 0,841% del capitale sociale.Il CdA, acquisite le valutazioni del Comitato per la Remunerazione e le Nomine e con l’approvazione del Collegio Sindacale, haquale consigliere, in sostituzione di Enrico Petocchi, dimessosi in data 26 maggio 2020 con decorrenza a partire dal 31 maggio 2020.Il Consiglio di Amministrazione ha provveduto a nominarequale membro del Comitato Nomine e Remunerazione e del Comitato Controllo e Rischi e Operazioni con Parti Correlate. Inoltre, il consigliereè stata eletta Presidente del Comitato Controllo e Rischi e Operazioni con Parti Correlate.