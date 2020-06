Saipem, con Polonia lunga collaborazione e impegno per transizione energetica

Saipem

(Teleborsa) -. Lo ha affermatoi, COO della Divisione E&C Offshore di Saipem nel corso del Webinar dal titolo “The Future of Energy Sources and Networks in Poland” organizzato oggi dall’Ambasciata d’Italia in Polonia."Abbiamo recentemente vinto il contratto per la sezione offshore tra Danimarca e Polonia e gli approdi a terra della Baltic Pipeline", ha spiegato il responsabile dell'azienda ingegneristica, ricordando che si tratta di unache consentirà di diversificare l’approvvigionamento energetico dell’Europa Centrale e dell’Est e della Regione Baltica.Come Saipem, anche la Poloni- ha detto Racheli - e la società "è disponibile a mettere al servizio" le sue capacità e la sua expertise nele nei progetti, che costituiscono ormaidell'azienda di san Donato Milanese."Saipem e la divisione E&C Offshore ha recentemente creato una linea di business dedicata all’eolico offshore, segmento nel quale abbiamo un solido track record grazie a importanti progetti per parchi eolici in Europa ed Asia, ha concluso il manager..