La Borsa di New York si infiamma sull'onda degli acquisti

(Teleborsa) - Seduta positiva per il listino USA, che mostra un guadagno dello 0,88% sul; sulla stessa linea, l'guadagna lo 0,97% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 3.148 punti.In denaro il(+1,45%); con analoga direzione, buona la prestazione dell'(+1,19%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+1,55%),(+1,29%) e(+1,27%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -1,14%.Tra i(+2,99%),(+2,42%),(+2,12%) e(+1,49%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,88%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,71%.Tentenna, che cede lo 0,65%.Tra idel Nasdaq 100,(+7,65%),(+2,99%),(+2,79%) e(+2,72%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -7,32%.Seduta drammatica per, che crolla del 2,15%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,58%.Sensibili perdite per, in calo dell'1,37%.