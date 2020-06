Seduta euforica per Milano e le Borse europee

S&P-500

(Teleborsa) -, così come a Piazza Affari che mostra un'ottima performance. Intanto la piazza Newyorkese è positiva con l', che segna un incremento dello 0,94%.L'prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,57%. L'continua gli scambi a 1.766,8 dollari l'oncia, con un aumento dello 0,80%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento (+1,18%), raggiunge 41,21 dollari per barile.Scende lo, attestandosi a +171 punti base, con un calo di 5 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento dell'1,27%.svettache segna un importante progresso del 2,13%, buona performance per, che cresce dell'1,21%, e sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,39%.Scambi in forte rialzo per la Borsa milanese, con il, che sta mettendo a segno un guadagno dell'1,86%; sulla stessa linea, in forte aumento il, che con il suo +1,83% avanza a quota 21.617 punti.Positivo il(+1,35%); come pure, in denaro il(+1,11%).In luce sul listino milanese i comparti(+3,02%),(+2,54%) e(+2,45%).Il settore, con il suo -1,16%, si attesta come peggiore del mercato.di Piazza Affari, vola, con una marcata risalita del 5,79%.Brilla, con un forte incremento (+3,24%).Ottima performance per, che registra un progresso del 3,18%.Exploit di, che mostra un rialzo del 2,99%.di Milano,(+10,96%),(+7,43%),(+4,41%) e(+3,82%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,25%.Crolla, con una flessione del 2,92%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,60%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,38%.